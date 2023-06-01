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فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)

Lebanon 24
01-06-2023 | 00:33
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وتتواجد حاليا ماريتا مع خطيبها كميل أبي خليل في دبي. وظهرت بإطلالة  أنيقة بالأبيض وذلك قبل زفافها بأيام، حيث ارتدت بنطالا و"توب" من دون أكمام باللون الأبيض.
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وكانت ماريتا احتفلت مؤخرا بحفل وداع العزوبية، على ان تتزوج قريبا مدنيا في فرنسا ثم تقيم حفلا في لبنان.

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