الفنان الشهير يؤدي مناسك العمرة عن والده.. ويقرأ الفاتحة بصوته (فيديو)

أدى الفنان المصري أحمد الفيشاوي مناسك العمرة عن روح والده الممثل فاروق الفيشاوي، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية لحضور العرض الخاص بفيلم "رهبة" برفقة صنّاعه.ونشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، وقد ظهر بملابس الإحرام وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، وطلب من جمهوره قراءة سورة "الفاتحة" على روح والده الفنان فاروق الفيشاوي.كما دعا الفنان الشاب لوالده، وقرأ له سورة الفاتحة.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو: "معتمرآ لأبي المرحوم الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي يارب تقبلها مني وتوصل له". (فوشيا)