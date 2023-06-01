ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي.. ما القصة؟

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة له من كواليس تسجيل حلقة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ضمن حلقات برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

وظهر العوضي خلال الصورة يأكل الكبدة النيئة، وهو ما أثار اندهاش الكثيرين من جمهوره، لتفاجئ زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمهور وتطلب منه طلباً غريباً، اذ علقت على الصورة قائلة: "إيه ده.. طلقني"، مع وضع إيموشن يعبر عن مزاحها.

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