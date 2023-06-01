Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي.. ما القصة؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1073058-638212187396602588.jpg
Doc-P-1073058-638212187396602588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة له من كواليس تسجيل حلقة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ضمن حلقات برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".
 
وظهر العوضي خلال الصورة يأكل الكبدة النيئة، وهو ما أثار اندهاش الكثيرين من جمهوره، لتفاجئ زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمهور وتطلب منه طلباً غريباً، اذ علقت على الصورة قائلة: "إيه ده.. طلقني"، مع وضع إيموشن يعبر عن مزاحها.
Advertisement
 


يذكر أن ياسمين والعوضي حققا نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وبطولة ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:44 | 2023-06-01
10:51 | 2023-06-01
08:00 | 2023-06-01
05:00 | 2023-06-01
04:04 | 2023-06-01
03:52 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website