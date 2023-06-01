راغب علامة وإليسا معاً في أضخم حفلات عيد الأضحى

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تنظم شركة "P.G.M Group Production" حفلاً ضخماً يحييه كلّ من ملكة الإحساس إليسا والسوبر ستار راغب علامة في "صالة السفراء" في "كازينو لبنان"، وذلك نهار الجمعة 30 حزيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ سيقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهما في حفل غنائي ضخم. (نواعم)