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فنون ومشاهير
جراحة عاجلة في القلب لفنان شهير بعد إصابته بأزمة صحية.. من هو؟
Lebanon 24
01-06-2023
|
08:00
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أُصيب الفنان طارق عبد العزيز بأزمة صحية استدعت إدخاله غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، ما دفع الأطباء المعالجين لاتخاذ قرار بضرورة إخضاعه لقسطرة عاجلة في القلب اليوم.
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يُذكر أن الفنان حمزة العيلي أعلن عن تعرّض طارق عبدالعزيز لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتب من خلال حسابه في "فيسبوك": "حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبد العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يارب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب".
يُذكر أن آخر آعمال طارق عبد العزيز، مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي وقام ببطولته: خالد النبوي ونور اللبنانية وهنا شيحة ووفاء عامر ومجموعة كبيرة من النجوم. (لها)
المصدر: لها
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