منى زكي: هذا الفنان أعظم ممثل بعد الأسطورة أحمد زكي

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حلت الفنانة منى زكي، ضيفة ببرنامج Sold out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وخلال البرنامج، كشفت منى زكي عن اسم الممثل المفضل إليها، مشيرة إلى أن الممثل المفضل لها هو الأسطورة الراحل أحمد زكي.وكشفت عن النجم الذي يلي أحمد زكي في الأفضلية بالنسبة لها، هو الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون.وتابعت: "الأستاذ أحمد زكي وضعني في مكانة كانت أكبر مني ومن موهبتي وقتها.. ثم بدأت أثق في نفسي وتمثيلي شيئاً فشيء".وعن أكتر شخصية قدمتها بمسلسل وأثرت فيها، قالت منى زكي: "لعبة نيوتن". (نواعم)