Advertisement

فنون ومشاهير

منى زكي: هذا الفنان أعظم ممثل بعد الأسطورة أحمد زكي

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1073101-638212235501890138.PNG
Doc-P-1073101-638212235501890138.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلت الفنانة منى زكي، ضيفة ببرنامج Sold out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وخلال البرنامج، كشفت منى زكي عن اسم الممثل المفضل إليها، مشيرة إلى أن الممثل المفضل لها هو الأسطورة الراحل أحمد زكي.

وكشفت عن النجم الذي يلي أحمد زكي في الأفضلية بالنسبة لها، هو الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون.
Advertisement

وتابعت: "الأستاذ أحمد زكي وضعني في مكانة كانت أكبر مني ومن موهبتي وقتها.. ثم بدأت أثق في نفسي وتمثيلي شيئاً فشيء".

وعن أكتر شخصية قدمتها بمسلسل وأثرت فيها، قالت منى زكي: "لعبة نيوتن". (نواعم)             

المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-01
14:00 | 2023-06-01
13:47 | 2023-06-01
12:44 | 2023-06-01
11:00 | 2023-06-01
10:51 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website