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فنون ومشاهير

اتهتمها بالعنصرية.. خبيرة تجميل لبنانية تردّ بحزم على أحد متابعيها

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:47
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ردّت خبيرة التّجميل جويل ماردينيان، على متابعة اتهمتها بالعنصرية، بعد تبنيها طفلا أشقر قبل سنوات قليلة أطلقت عليه اسمه "ناثان"، قائلة: "أنت مريضة، وبركات الله غير موجودة في حياتك، من الواضح أنك قد دعوت الشيطان إلى قلبك وروحك".
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وأضافت: "لا! أنا لم أختار الطفل! على الأقل لم نختار ناثان! اختاره الله لنا! تعرفنا على ناثان وأردنا تبنيه قبل أن نضع أعيننا عليه! في الأصل كنا نحاول تبني فتاة! لكن الله أرسل لنا ولدا! هديتنا من الله ناثان! بما أن الله غير موجود في حياتك! من الصعب عليك أن تصدقي أي شيء، أنت لا تحملين سوى السلبية! الحمد لله على إيماني وعلى كل ما منحني إياه الله.. الله يعرفنا من الداخل أكثر مما نعرف أنفسنا! الحمدلله".
 
 
وكانت المتابعة قد هاجمت ماردينيان عبر صفحة الأخيرة على "إنستغرام" بعدما كتبت لها: "حتى الولد اختارته يكون أشقر عشان تتبناه شي مقزز".

المصدر: فوشيا
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