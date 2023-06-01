نجمة تلفزيون الواقع كذبت.. هذا الفيديو يكشف الحقيقة!

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، مواقع التواصل بعد ظهورها في "مختبر ميلانو"، اذ اتهمت بالكذب بعد أن أكدت اتّباعها بروتوكولات السلامة في منشأة تصنيع المكياج الخاصة بها، في آب عام 2022.



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وظهرت كايلي في أحد المشاهد، وهي تضع كوب الاختبار على شفتيها، قائلة: "أريد أن أشربه". كما استخدمت ملعقة الصيدلاني لوضع المنتج على ظهر يدها غير المغطاة بقفاز، ثم أعادتها ملوثة إلى الدورق. وتوجَّهت كايلي لزيارة منشأتها الواقعة في ميلانو، خلال حلقة يوم الخميس من برنامج The Kardashians، وأثناء وجودها في المختبر، لوحظ عدم ارتدائها القفازات وشبكة للرأس، بل أسدلت خصلات شعرها الطويل الأسود أثناء مزجها يدويًا مكونات منتج خافي العيوب (الكونسيلر) الخاص بعلامتها التجارية Kylie Cosmetics.وظهرت كايلي في أحد المشاهد، وهي تضع كوب الاختبار على شفتيها، قائلة: "أريد أن أشربه". كما استخدمت ملعقة الصيدلاني لوضع المنتج على ظهر يدها غير المغطاة بقفاز، ثم أعادتها ملوثة إلى الدورق.