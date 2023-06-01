28
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجمة تلفزيون الواقع كذبت.. هذا الفيديو يكشف الحقيقة!
Lebanon 24
01-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، مواقع التواصل بعد ظهورها في "مختبر ميلانو"، اذ اتهمت بالكذب بعد أن أكدت اتّباعها بروتوكولات السلامة في منشأة تصنيع المكياج الخاصة بها، في آب عام 2022.
وتوجَّهت كايلي لزيارة منشأتها الواقعة في ميلانو، خلال حلقة يوم الخميس من برنامج The Kardashians، وأثناء وجودها في المختبر، لوحظ عدم ارتدائها القفازات وشبكة للرأس، بل أسدلت خصلات شعرها الطويل الأسود أثناء مزجها يدويًا مكونات منتج خافي العيوب (الكونسيلر) الخاص بعلامتها التجارية Kylie Cosmetics.
Advertisement
وظهرت كايلي في أحد المشاهد، وهي تضع كوب الاختبار على شفتيها، قائلة: "أريد أن أشربه". كما استخدمت ملعقة الصيدلاني لوضع المنتج على ظهر يدها غير المغطاة بقفاز، ثم أعادتها ملوثة إلى الدورق.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
00:33 | 2023-06-01
01/06/2023 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟
09:45 | 2023-06-01
01/06/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
13:52 | 2023-06-01
01/06/2023 01:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-06-01
منى زكي: هذا الفنان أعظم ممثل بعد الأسطورة أحمد زكي
14:00 | 2023-06-01
راغب علامة وإليسا معاً في أضخم حفلات عيد الأضحى
13:47 | 2023-06-01
اتهتمها بالعنصرية.. خبيرة تجميل لبنانية تردّ بحزم على أحد متابعيها
12:44 | 2023-06-01
بعد حضوره مهرجان كان.. سجن ممثل فرنسي بهذه التهمة
11:00 | 2023-06-01
ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي.. ما القصة؟
10:51 | 2023-06-01
"عروس الأردن" تتألق بفستان من توقيع ايلي صعب (فيديو وصور)
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
02/06/2023 00:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
02/06/2023 00:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
02/06/2023 00:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact