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فنون ومشاهير

فنان لبناني معتزل يتحدث لأول مرة عن المساكنة التي تعيشها ابنته.. ويروي التجربة ذاتها مع زوجته (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2023 | 03:30
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كشف الفنان اللبناني يوري مرقدي أن ابنته الكبرى من زوجته الأولى تعيش المساكنة في كندا، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تتخذ هذه الخطوة لكي يتسنى لها التعرف على عادات وتقاليد الشخص الذي سترتبط به رسميا.
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وخلال استضافته ضمن برنامج "اعترافات زوجية" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، قال إنه عاش فترة مساكنة مع زوجته خبيرة التجميل ألفت منذر لفترة تعدت عشر سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسميا.
 
وتابع: "شو هالفكرة انو الزواج يلي يعتبر أمرا مصيريا، يعتبر قرارا يتخذه الإنسان من دون أن يكون هناك خبرة 1% قبل الدخول فيه"، لتقاطعه زوجته ألفت التي أكدت أنها عندما اتخذت قرار المساكنة لم تكترث لردة فعل المجتمع، كون القرار يتعلق بحياتها الخاصة، لافتة إلى أنها رفضت الدخول بداية في علاقة مع يوري كونها كانت تجهل انفصاله عن زوجته الأولى كارلا خاصة أنها تكره فكرة "خربان البيوت".
 
وفي السياق، تطرق مرقدي في حديثه إلى أمور كثيرة تبدلت في حياته منذ لحظة لقائه بزوجته ألفت، التي بدورها تحدثت عن الغيرة التي كانت تشعر بها في بداية علاقتهما، كاشفة أنها في مرات عديدة اكتشفت خيانته إلا أن ذلك كان من الماضي، وقالت ممازحة: "لو عديت المرات كنت رميته من الطابق الثامن".


وأضاف يوري مرقدي: "في مرات كتير كنت روح نام عند أصدقائي لأنها تكون مسكتني بعلاقة ما. الأمر استلزم بعض الوقت لكي أستطيع تنظيف حياتي السابقة من الشوائب التي كانت تسيطر على الطريقة التي اعتمدتها في بداية مشواري الفني".
وأشار إلى أنه رغم مرور سنوات على علاقتهما إلا أنه ما زال يحب زوجته ألفت ويعتبرها امرأة جميلة ومغرية ويعيش معها أجمل لحظات حياته.


يذكر أن الفنان يوري مرقدي كان قد أعلن منذ نحو سنة اعتزاله الفن عن قناعة؛ لأنه لم يعد يجد نفسه بمجال الغناء نهائيًا. (فوشيا)
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