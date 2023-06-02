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فنون ومشاهير

شاهد: شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب وسط أجواء رومانسية.. والجمهور يعلق: "نسيتي شو عمل معك"

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:00
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احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب وسط أجواء من الرومانسية.
وظهرت شيرين في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل قطعة كيك صغيرة تحتوي على شمعة أضاءتها لمفاجأته بعيد ميلاده الـ 43.
 
 
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وعبرت شيرين عن حبها لزوجها حسام أمام الجميع من خلال تقبيله على وجنتيه بعد إطفاء شمعة العيد سويا.
 
 
وانقسمت آراء الجمهور بسبب الفيديو، فالبعض عاد بالذاكرة الى حالة شيرين في الفترة الأخيرة بعد دخول حسام حبيب على حياتها، وقالت احدى المتابعات: "نسيتي شو عمل معك"، والبعض الأخر استذكر تصريحات حسام حبيب الأخيرة التي أكد خلالها أن هناك أشخاصا كانوا السبب في الخلافات التي حصلت بينهما، مؤكدا أن الحياة عادت إلى طبيعتها بمجرد ابتعادهم عن طريقهما.
 
وقال آخر: "الظاهر ظلمناه لحسام. يبدو أنه مغرم بشيرين فقد استطاع اعادتها تدريجيا الى الطريق الصحيح فاستعادت النجاحات التي شهدتها خلال مسيرتها الفنية". (فوشيا)
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