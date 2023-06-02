Advertisement

فنون ومشاهير

"مينفعش نهزر في ده".. محمد هنيدي يعتذر عن هذا الموقف فما القصة؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1073396-638213035784988164.jpg
Doc-P-1073396-638213035784988164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر الفنان محمد هنيدي من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" من واقعة سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري 6 أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي في مصر، بسبب شدّة الرياح المحمّلة بالأتربة.
 
لكن حذف هنيدي المنشور فيما بعد وقدم اعتذاره للجمهور، وقام بحذف التعليق الذي أرفقه بالصورة، وأبقى على الصورة وعلّق عليها قائلاً: "للأسف عرفت إن في ناس اتصابت في سقوط اليافطة دي... فحذفت البوست احتراماً ليهم عشان مينفعش نهزّر فيها دي... وربنا يحميكم يارب".
Advertisement
 
 
 



وكان محمد هنيدي قد علّق على سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب قوة الرياح، وكتب قائلاً: "مبروك الإعلان كسّر الدنيا"، وهو الأمر الذي أغضب بعض الجمهور، وعلقوا على منشوره منتقدين سخريته وسط حالات خطرة بين المصابين. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-02
11:00 | 2023-06-02
08:08 | 2023-06-02
08:00 | 2023-06-02
07:28 | 2023-06-02
05:00 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website