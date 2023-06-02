"مينفعش نهزر في ده".. محمد هنيدي يعتذر عن هذا الموقف فما القصة؟

سخر الفنان محمد هنيدي من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" من واقعة سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري 6 أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي في مصر، بسبب شدّة الرياح المحمّلة بالأتربة.

لكن حذف هنيدي المنشور فيما بعد وقدم اعتذاره للجمهور، وقام بحذف التعليق الذي أرفقه بالصورة، وأبقى على الصورة وعلّق عليها قائلاً: "للأسف عرفت إن في ناس اتصابت في سقوط اليافطة دي... فحذفت البوست احتراماً ليهم عشان مينفعش نهزّر فيها دي... وربنا يحميكم يارب".

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