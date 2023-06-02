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فنون ومشاهير
أوهموه بشراء شقته وحرروا له شيكا بنكيا "بدون رصيد".. فنان مشهور يقع ضحية عملية نصب بآلاف الدولارات
Lebanon 24
02-06-2023
|
08:00
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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تعرض الفنان صبري عبد المنعم لعملية نصب من أحد الأشخاص وسيدة، من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة.
وأجرى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة المقدم عمر زيدان رئيس المباحث التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية نصب.
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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الفنان صبري عبدالمنعم، والذي أفاد في أقواله بأن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع "مليون و900 ألف جنيه".
وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى حررت له شيكا بنكيا "بدون رصيد" بالمبلغ المتفق عليه "36 ألف دولار"، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة. (روسيا اليوم)
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