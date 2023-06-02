تفاصيل مرعبة... 5 كلاب هاجمت فناناً: "تركتني من دون أذنين"

Advertisement

في حادثة صادمة، تعرض المغني البريطاني هنري شيريدان البالغ من العمر 23 عاماً لهجوم من قبل كلاب صديقه التي كادت تفقده حياته.وفي التفاصيل كما رواها شيريدان أنه وفيما كان في زيارة لصديقه، وكانا يجلسان في الحديقة خارج المنزل وبجانبهما الكلاب الخمسة، تحولت هذه الكلاب فجأة إلى العدائية من دون معرفة السبب وانقضت عليه وراحت تعضه بكامل أنحاء جسمه، ممزقة يديه ورجليه.وأدرك أنه قد لا ينجو فأخفى وجهه بكفيه، إلا أن الكلاب انقضت على أذنيه وقطعتهما.ويقول إنه ما يزال على قيد الحياة بسبب صديقه الذي بعد فشله في إبعاد الكلاب عنه، اضطر إلى الاستلقاء فوقه وإحاطته بذراعيه لحمايته.عندها تغير فجأة سلوك الكلاب وشعرت بالخوف وهرعت إلى داخل المنزل.وعلى الإثر اتصل صديقه بالشرطة وسارعت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى حيث خضع للعديد من عمليات الجراحة و"الترقيع" بنقل جلد من الأماكن السليمة واستخدامها لتغطية الجروح العميقة في يديه ورجليه.وروى الشاب شيريدان تفاصيل الحادثة المؤلمة، ويقول بحسب ما أوردته "ديل ميل" البريطانية "تعرضت لأكثر من 50 عضة وكنت أشعر بكل شيء وأصرخ من الألم".وأوضح أنه سيخضع لزرع أذنين بعد أسابيع قليلة، مؤكدا أنه لولا وضع يديه على وجهه لكانت الكلاب مزقت رقبته. (العربية)