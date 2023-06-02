33
o
بيروت
32
o
طرابلس
19
o
صور
33
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
34
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تفاصيل مرعبة... 5 كلاب هاجمت فناناً: "تركتني من دون أذنين"
Lebanon 24
02-06-2023
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة صادمة، تعرض المغني البريطاني هنري شيريدان البالغ من العمر 23 عاماً لهجوم من قبل كلاب صديقه التي كادت تفقده حياته.
وفي التفاصيل كما رواها شيريدان أنه وفيما كان في زيارة لصديقه، وكانا يجلسان في الحديقة خارج المنزل وبجانبهما الكلاب الخمسة، تحولت هذه الكلاب فجأة إلى العدائية من دون معرفة السبب وانقضت عليه وراحت تعضه بكامل أنحاء جسمه، ممزقة يديه ورجليه.
Advertisement
وأدرك أنه قد لا ينجو فأخفى وجهه بكفيه، إلا أن الكلاب انقضت على أذنيه وقطعتهما.
ويقول إنه ما يزال على قيد الحياة بسبب صديقه الذي بعد فشله في إبعاد الكلاب عنه، اضطر إلى الاستلقاء فوقه وإحاطته بذراعيه لحمايته.
عندها تغير فجأة سلوك الكلاب وشعرت بالخوف وهرعت إلى داخل المنزل.
وعلى الإثر اتصل صديقه بالشرطة وسارعت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى حيث خضع للعديد من عمليات الجراحة و"الترقيع" بنقل جلد من الأماكن السليمة واستخدامها لتغطية الجروح العميقة في يديه ورجليه.
وروى الشاب شيريدان تفاصيل الحادثة المؤلمة، ويقول بحسب ما أوردته "ديل ميل" البريطانية "تعرضت لأكثر من 50 عضة وكنت أشعر بكل شيء وأصرخ من الألم".
وأوضح أنه سيخضع لزرع أذنين بعد أسابيع قليلة، مؤكدا أنه لولا وضع يديه على وجهه لكانت الكلاب مزقت رقبته. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
13:52 | 2023-06-01
01/06/2023 01:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
Lebanon 24
أمرٌ جديد داخل محطات البنزين.. هذا ما سترونه دائماً
14:20 | 2023-06-01
01/06/2023 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-06-01
01/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
Lebanon 24
"ملايين" على الأوتوستراد... شاهدوا هذا الفيديو من الدورة
09:08 | 2023-06-02
02/06/2023 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
Lebanon 24
مصرف لبنان يصوّب باتجاه الأموال المخزنة في المنازل
22:43 | 2023-06-01
01/06/2023 10:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:08 | 2023-06-02
بسبب لقاح "كورونا"... هل أُصيب هذا الممثل المعروف بالشلل والعمى الجزئيّ؟
08:00 | 2023-06-02
أوهموه بشراء شقته وحرروا له شيكا بنكيا "بدون رصيد".. فنان مشهور يقع ضحية عملية نصب بآلاف الدولارات
05:00 | 2023-06-02
شاهد: شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب وسط أجواء رومانسية.. والجمهور يعلق: "نسيتي شو عمل معك"
04:31 | 2023-06-02
ظهر بمنشفة فقط.. النجم التركي الشهير يُثير الجدل بسبب إعلان مُثير شاهدوا الفيديو
04:04 | 2023-06-02
تعرفوا إلى الفرقة التي أحيت فقرة "الكيك شو" بزفاف ولي عهد الأردن (فيديو)
03:30 | 2023-06-02
فنان لبناني معتزل يتحدث لأول مرة عن المساكنة التي تعيشها ابنته.. ويروي التجربة ذاتها مع زوجته (فيديو)
فيديو
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
02/06/2023 17:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ضيوف عرب وأجانب عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.. والملك عبدالله يبدو متعباً (فيديو)
01:51 | 2023-06-02
02/06/2023 17:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
02/06/2023 17:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact