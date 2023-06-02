بسبب لقاح "كورونا"... هل أُصيب هذا الممثل المعروف بالشلل والعمى الجزئيّ؟

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عاش الممثل الأميركي جيمي فوكس حالة مرضية غامضة خلال الأشهر القليلة الماضية، ورغم خروجه من المستشفى، إلَّا أن تقارير صحفية أفادت مؤخرا تدهور صحته.وادعى الصحفي A.P Benza أن صحة الممثل ساءت بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء تصوير أحد أفلامه؛ ما أدى لإصابته بالشلل والعمى الجزئي.وأوضح الصحفي أن مصدرا موثوقا أخبره أن السبب وراء مرض جيمي الغامض هو لقاح فيروس كورونا.وأشار إلى أن النجم لم يكن يريد أخذ اللقاح، إلَّا أنه تعرض لضغوطات من قبل صناع فيلمه الجديد Back in Action، فانصاع للأمر الواقع.ولم يتم تأكيد أي من المعلومات التي تناولها التقرير، على الرغم من إصرار الصحفي على أنه حصل على الحقائق من مصدر مطلع وعلى صلة قريبة بالممثل الهوليوودي. (فوشيا)