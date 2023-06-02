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فنون ومشاهير

بعد تصدرها مواقع التواصل.. فنانة عربية تتلقى عرض زواج بـ2.5 مليون دولار!

Lebanon 24
02-06-2023 | 16:00
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قدّم المهندس أحمد حجازي عرض زواج للفنانة المصرية حورية فرغلي، وذلك بعد التنمر الذي تعرّضت له من قبل المذيع العراقي نزار الفارس، الذي أدّعى أنّه "لا يوجد أحد يرغب بالزواج بها"، وفق ما كتب حجازي عبر حسابه في "فيسبوك".
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وأعرب حجازي عن رغبته بالزواج من فرغلي، وعرض مهرًا بقيمة مليون دولار أمريكي عدا ونقدا، مؤكداً أنه ينتظر رد الممثلة المصرية على هذا العرض، الذي حظي بتفاعل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وأورد حجازي في تدوينته سؤالا استنكاريا، قائلا: "المذيع ادّعى أنه لا أحد يرغب بالزواج بحورية فرغلي! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب بالزواج بها وعلى سنة الله ورسوله".


ولم يكتف حجازي بذلك العرض، إذ قام بنشر صورة للمبلغ الذي يدّعي أنّه مهر حورية، وعلّق عليها قائلاً: "كما في قوله صلى الله عليه وسلّم (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ) فالحمد لله تمّ تجهيز مهر الفنانة حورية فرغلي مليون دولار كاش".

وأشار إلى أنه إضافة إلى المهر الذي رصده، سيقوم بتقديم مبلغ 1.5 مليون دولار ثمن "شبكة"، ليصل إلى ما مجموعه 2.5 مليون دولار، مضيفا "$2,500,000 كاش.. (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) استخيري يا حورية وبانتظار ردّك".
المصدر: فوشيا
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