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أول صورة وتعليق ينشرهما ولي عهد الأردن بعد زواجه من الأميرة رجوة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-06-2023 | 02:00
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نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله أول صورة له مع زوجته الأميرة رجوة السيف بعد عقد قرانهما، الخميس، بمراسم احتفالية حضرها المئات من أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم.


وقال الأمير الحسين في تعليقه على صورة له مع زوجته نشرها على صفحته بانستغرام: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
 
 
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وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.
 
وبعد إتمام مراسم عقد القران، توجه ولي العهد ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" من قصر زهران إلى قصر الحسينية ليتم استقباله بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة.

وبقصر الحسينية توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين. (ET بالعربي)
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