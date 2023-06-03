لحظات لن تُنسى من حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف (فيديو)

أُقيم الخميس الذي صادف الأول من شهر حزيران 2023 زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين على الأميرة رجوة آل سيف.



وشهد حفل الزفاف الملكي العديد من اللقطات المميزة التي تصدرت الصحف والمواقع، والتي لن تنسى.

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وأبزر تلك اللحظات، كان وصول العروس رجوة الى قصر زهران بسيارة من طراز رولز رويس موديل عام 1968، صنعت للملكة الراحلة زين الشرف، واستخدمها مؤخرا الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا في احتفالات عيد استقلال الأردن منذ أسابيع قليلة.

ومن اللحظات اللافتة أيضا، كانت مرافقة الأمير الصغير هاشم بن عبدالله للأميرة رجوة إلى مكان عقد القران.

ونال تواضع الأميرتين سلمى وإيمان إعجاب الجميع، خاصة بعدما شوهدتا وهما تعدلان فستان رجوة خلال دخولها الأول إلى موقع عقد القران.

وفي مقطع فيديو متداول انحنى الأمير الحسين وشقيقته الأميرة إيمان بسرعة فائقة، لالتقاط حقيبة والدتها الملكة رانيا التي أوقعتها خلال مصافحة الضيوف.

ومن أجمل اللقطات أيضا كان الموكب الأحمر، الذي اتخذ شكل علم الأردن، والذي دار بالعروسين اللذين ألقيا التحية على الشعب وهما على متن سيارة بيضاء مكشوفة من طراز "لاندروفر".

أما فقرة تقطيع الكيك فنالت اهتماما خاصا، بعد أن عبرت اللحظة عن سعادة الأهل والأصدقاء بالعروسين، إذ استمروا بالتصفيق لهما على أنغام "يا بيرقنا العالي" لدقائق معدودة.

ومن اللقطات العفوية من الزفاف، انتشر فيديو للملك عبدالله الثاني بعد شعوره بالتعب بعد يوم طويل وشاق، استقبل خلاله ضيوفا من رؤساء ووزراء ومسؤولين من أنحاء العالم.



وفي النهاية، حاز المقطع المصور الذي أظهر الأميرة رجوة وهي تعدل ربطة عنق الأمير الحسين على إعجاب الجماهير، حيث وصفوا العروس بالرومانسية والمتواضعة. (فوشيا)