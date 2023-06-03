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فنون ومشاهير

بعد حملها... آل باتشينو يُجبر حبيبته العربيّة على إجراء فحص "DNA"

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:00
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أجبر الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو، 83 عاما، حبيبته المنتجة الكويتية الأميركية "نور الفلاح"، 29 عاما، على الخضوع لفحص DNA بعد الإعلان عن حملها.

وجاء طلب آل باتشينو من الفلاح بعد التشكيك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي.
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وذكر موقع TMZ الأميركي: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب". (فوشيا)
 
 
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