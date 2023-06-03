ظهرت بغاية السعادة... هكذا احتفلت يارا بعيد ميلادها الـ40 (صورة)

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بعيد ميلادها الـ 40، موجهة الشكر لكل من تواصل معها وعايدها.



وشاركت يارا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت من خلاله أجواء الاحتفال، حيث ظهرت وهي بغاية السعادة وسط الزينة التي وضعت بشكل خاص للاحتفال بعيد ميلادها، وأمامها قالب الكيك الذي نفخت شموعه وتمنت ما تحلم به.



كما نشرت مجموعة من الصور الخاصة بها، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها مكياجا ترابيا هادئا، وعلقت قائلة: "قدي انتوا حلوين ومهضومين، شكراً من القلب لكل واحد فيكم على المعايدات والكلام الرائع متلكم". (فوشيا)