قبل زفافهما... تفاصيل تُكشف لأوّل مرّة عن ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

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كشف كلّ من الفنانة ماريتا الحلاني وخطيبها كميل أبي خليل عن صفات مشتركة بينهما تشكّل تفاصيل من حياتهما الخاصة وروتينهما اليوميّ.وردًّا على سؤال "ما الذي يعجبها في كميل"؟، أجابت ماريتا بأنّه طيّب القلب وحنون، فيما كشف كميل بأنّ ماريتا حنونة تجاه جميع المحيطين بها، وتتمتّع بطموح وذكاء كبيرَين.وعن أسوأ صفة لدى كميل، اعتبرت ماريتا بأنه كثير النسيان اذ يفقد أغراضه دائمًا وأينما حلّ، في الفنادق وفي المطاعم، اما كميل فرأى ان ماريتا تقلق اكثر من الواجب .وبالنسبة لمزاجهما الصباحي ما ان يستفيقا، فاعتبر كميل بأنّ ماريتا تحتاج الى ساعتَين كي تتمكّن من التواصل معه بعد إلقاء تحية الصباح عليه واحتساء النيسكافيه، بعكسه هو الذي يبدأ يومه بنشاط وحيويّة.وتبقى الوجبة المفضّلة عند ماريتا بحسب كميل "المنقوشة ووجبة الماكدونالد" فيما يفضّل كميل تناول الجبنة حسب قول ماريتا. (بصراحة)