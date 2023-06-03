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فنون ومشاهير
بالصور.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بتخرج ابنتها من زوجها السابق مقدم البرامج الشهير
Lebanon 24
03-06-2023
|
09:13
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا فيديو لابنتها ديا ماريا بارود من زوجها السابق مقدم البرامج طوني بارود وهي تتحضر لحفلة تحرجها من "سبورتس أكاديمي سكول".
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