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فنون ومشاهير

بالصور.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بتخرج ابنتها من زوجها السابق مقدم البرامج الشهير

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:13
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا فيديو لابنتها ديا ماريا بارود من زوجها السابق مقدم البرامج طوني بارود وهي تتحضر لحفلة تحرجها من "سبورتس أكاديمي سكول".
 
 
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