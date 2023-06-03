بالصور.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بتخرج ابنتها من زوجها السابق مقدم البرامج الشهير

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا فيديو لابنتها ديا ماريا بارود من زوجها السابق مقدم البرامج طوني بارود وهي تتحضر لحفلة تحرجها من "سبورتس أكاديمي سكول".

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