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فنون ومشاهير

صورة نادرة لنجم "باب الحارة" وهو يرقُص أمام الناس.. شاهدوها!

Lebanon 24
03-06-2023 | 12:09
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نشرت صفحة "ذكريات التلفزيون السوري" عبر "فيسبوك"، صورة قديمة للممثل عدنان أبو الشّامات في عزّ شبابه.
 
وأشارت الصفحة إلى أنّ تلك الصورة تعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وقد ظهر فيها أبو الشامات وهو يرقص وسط حشدٍ من الأشخاص.
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واشتُهرَ أبو الشامات بدور "أبو ديبو" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، وقد كانت له بصمة رائعة في هذا المسلسل باعتبار أنه كان "صهر أبو حاتم" صاحب القهوة في حارة الضبع الشهيرة.
 
وولد أبو الشامات في دمشق عام 1965 وكان أول ظهور له في السينما ضمن فيلم "جسر الأشرار" عام 1972، أي حينما كان عمرهُ 7 سنوات.
 
وفي بدايات حياته، إنتقل أبو الشامات للعيش في أوروبا ليعودَ إلى وطنهِ بعد 7 سنوات من الإغتراب، أكمل بعدها مسيرته الفنية الطويلة التي حملت في طيّاتها الكثير من الأعمال الخالدة مثل "باب الحارة"، "الدبور"، "ما ملكت أيمانكم"، "الإنتظار"، "أشواك ناعمة"، "رياح الخماسين"، "مرايا"، وغيرها. 
 
 
 
 
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