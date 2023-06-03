وفاة نيكولا معوض في "الثمن" تصدم الجميع.. وهكذا ودعته سارة

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ووفق احداث العمل، يُصاب "كرم" الذي يجسد شخصيته الممثل نيكولا معوض، بمرض السرطان، حيث يخوض رحلة علاج طويلة ومتعبة، يبتعد فيها عن كل اصدقائه واقربائه وعائلته كي لا يكونوا على دراية بوضعه، الا انه ومع سير الاحداث، تتدهور حالة كرم الصحية حتى يفارق الحياة، تاركا خلفه والدة مفجوعة وصديقا اقرب الى اخ وشابة تحبه حد الموت.

من جهتها، الممثلة اللبنانية رزان جمال، التي تشارك في بطولة العمل الى جانب نيكولا معوض، ودعت شخصية كرم على طريقتها، حيث نشرت على حسابها عبر انستغرام، صورة لوردة بيضاء على الشاطئ، وارفقتها بكلمات مؤثرة، معبرة من خلالها عن اعجابها بأداء نيكولا، اذ قالت: "ألف مبروك لصديقي وزميلي نيكولا معوّض! أنا بهنّيك على تجسيدك الرائع لشخصية كرم.. بعرف قدّيه كان صعب عليك متل ما كان صعب عليّي التعامل مع هيدا المرض قدّام الكاميرا، خصوصا إنّه تنيناتنا تعاملنا معو بحياتنا ورا الكاميرا.. بدّي إتمنّالك حياة مليانة صحّة وسعادة ونجاح لإلك ولعايلتك! كلّ الحبّ والتّقدير لموهبتك الرّائعة! بتمنّى نرجع نتلاقى قدام الكاميرا بعمل سوا قريباً. كلّ التّوفيق".

كلام رزان المؤثر استدعى ردا مباشرا من نيكولا، حيث علق على المنشور قائلا: "ما بعرف يا رزان شو بدي قلك وكيف بدي عبرلك عن امتناني.. مش بس لكلامك الرائع هلق يلي ما بيقدر غير يفوت على القلب لأنو طالع من قلبك الحلو النظيف بمجال للاسف صارت القلوب فيه بعيدة كل البعد عن النظافة.. ولا لموهبتك وحضورك يلي بيذكروا بنجمات زمان.. عن امتناني لدعمك ورا الكاميرا.. لكل مرة حكيتيني فيها لتطمني على صحتي النفسية من بعد يوم مشاهد "كانسر" طويل وكل مرة ذكرتيني فيها قديه لازم اهتم بصحتي النفسية والجسدية.. لسؤالك الدايم عني واهتمامك الدايم بإني كون منح حتى وقت انا ما كنت فكر بحالي.. كتير ممنون انو هالمسلسل عرفتا على بعض".

تصدر اسم الممثل اللبناني نيكولا معوض، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء دوره في مسلسل "الثمن" الذي يشارك في بطولته الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم باسل خياط، رزان جمال، سارة ابي كنعان وغيرهم.