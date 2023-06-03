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فنون ومشاهير
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
03-06-2023
|
23:00
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شاركت الفنانة مي حريري في حلقة ضمن برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الثالث مع الإعلامي علي ياسين الذي عرض مساء أمس السبت.
وتحدثت مي عن طفولتها الصعبة والظروف القاسية التي عاشتها بعد وفاة والدها عن عمر الـ 8 سنوات، وحرمانها من طفولة جيدة بسبب غياب السند.
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كما تحدثت عن زواجها في سن الـ12 ، كاشفة محاولة شقيقها انهـاء حياتها، كما بكت مي خلال الحلقة عند الحديث عن وفاة شقيقها، كاشفة وصية والدتها لها قبل وفاتها.
ولفتت مي خلال الحلقة إلى ان طليقها الموسيقار الراحل ملحم بركات كان على علاقة غرامية بالفنانة نجوى كرم مشيرة الى انها لمحتها اثناء خروجها من منزله، قائلة:" كنت شوفها طالعة من بيته الساعة 6 الصبح"، بحسب تعبيرها.
ولفتت مي الى انها ما كانت لتتزوج بركات لو عاد بها الزمن الى الوراء، مؤكدة لأول مرة انه أشهر اسلامه لأجل الزواج منها وانه كاد يقتلها بالرصاص.
وغادرت مي استديو "كتاب الشهرة" وذلك بعد اعتبارها الأسئلة مستفزة. (الجديد)
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