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فنون ومشاهير

بفستان ضيق مُثير.. نادين الراسي تستمتع بوقتها وترقص مع طبيبها الوسيم شاهدوا الصور

Lebanon 24
04-06-2023 | 02:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين بفستان ضيق مُثير في إحدى أماكن السهر برفقة عدد من أصدقائها.
 
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وظهرت نادين وهي تستمتع بوقتها وتغني وترقص بانسجام مع صديقها الطبيب الوسيم ميشال حلو.
 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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