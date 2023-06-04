بفستان ضيق مُثير.. نادين الراسي تستمتع بوقتها وترقص مع طبيبها الوسيم شاهدوا الصور

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين بفستان ضيق مُثير في إحدى أماكن السهر برفقة عدد من أصدقائها.

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وظهرت نادين وهي تستمتع بوقتها وتغني وترقص بانسجام مع صديقها الطبيب الوسيم ميشال حلو.