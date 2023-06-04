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فنون ومشاهير
بفستان ضيق مُثير.. نادين الراسي تستمتع بوقتها وترقص مع طبيبها الوسيم شاهدوا الصور
Lebanon 24
04-06-2023
|
02:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت نادين بفستان ضيق مُثير في إحدى أماكن السهر برفقة عدد من أصدقائها.
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وظهرت نادين وهي تستمتع بوقتها وتغني وترقص بانسجام مع صديقها الطبيب الوسيم ميشال حلو.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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