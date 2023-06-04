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فنون ومشاهير
هكذا علّق روبرت دي نيرو على حمل صديقة آل باتشينو الكويتية
Lebanon 24
04-06-2023
|
08:00
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الفنان العالمي روبرت دي نيرو متحمس لصديقه والممثل آل باتشينو، وذلك بعد الأنباء عن حمل صديقته الكويتية بطفل وهو بعمر 83 عاماً، وانضمامه إلى نادي الآباء كبار السن.
فخلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي بمناسبة مهرجان تريبيكا السينمائي، سُئل دي نيرو عن الأخبار المتداولة حول آل باتشينو وصديقته الأميركية من أصل كويتي نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عاماً.
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وأجاب دي نيرو : "يا له من رجل.. انطلق يا آل باتشينو"، بحسب ما نقلت مجلة "بيبول".
"سعيد من أجله"
لكن يبدو أن دي نيرو أساء فهم السؤال لأنه في اليوم التالي أثناء ظهوره في برنامج "Today"، بدا أنه يعتقد أن آل باتشينو قد رزق بالفعل بطفل.
وقال دي نيرو: "اسمع، لقد رزق آل باتشينو بطفل، قيل لي صباح أمس". وأضاف "إنه أكبر مني ببضع سنوات. حفظه الله. سعيد جداً من أجله".
ودي نيرو، البالغ من العمر 79 عاماً، استقبل ابنة تدعى جيا في نيسان الماضي من صديقته تيفاني تشين.
وكان آل باتشينو قد أعلن أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته، بحسب موقع "TMZ"، حيث تربطه علاقة حب معها بدأت خلال وباء كورونا عام 2020.
يذكر أن كلاً من دي نيرو وآل باتشينو لعبا دور البطولة في العديد من الأعمال الفنية معاً على مر السنين، بما في ذلك "The Godfather II" و"Heat" و"The Irishman".(العربية)
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