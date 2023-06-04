هبة طوجي لأوّل مرة في الأوبرا

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تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أولى حفلات الفنانة هبة طوجي مع الموسيقار الكبير أسامة الرحباني وبمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والذي يضم 95 فناناً ما بين كورال وعازفي آلات شرقية وغربية، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.وخلال الحفل، تهدي هبة طوجي أحدث أعمالها الغنائية التي أعدتها خصيصاً لتهديها لمصر وشعبها وتحمل عنوان "سلّم على مصر"، إلى جانب 17 عملاً آخر من المؤلفات التي تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكي والروح الفنية اللبنانية لحّنها الموسيقار أسامة الرحباني، ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة؛ منها لا بداية ولا نهاية، حلم، الطريق، مين اللي بيختار، حبي اللى انتهى، عرفت أم لا وغيرها . (نواعم)