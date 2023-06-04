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فنون ومشاهير

فنان المهرجانات يُغرق زوجته بالذهب في عيد ميلادها.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
04-06-2023 | 14:39
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فاجأ مغني المهرجانات الشعبية المصرية حمو بيكا، زوجته زوزو شمس كما يُطلق عليها، بكمية كبيرة من المجوهرات الذهبية، قدّمها هدية لها، بمناسبة بعيد ميلادها.
 
 
ونشر بيكا عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته، وعلق قائلا: "كل الأعوام هدية وأنت الهدية الجديدة في يوم ميلادك يا حبيبتي، شمس حياتي بنتي ومراتي نورتي كل سنيني".
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وظهر في صور نشرها عبر خاصية الستوري وهو يهديها سلسلة ضخمة من الذهب، إضافة إلى مشغولات ذهبية أخرى كان بينها "خواتم".
وحرص على وضع هديته على رقبة زوجته، وألبسها الخواتم والأساور الذهبية، وسط تفاعل وحماسة كبيرين من الحضور والمهنئين في الاحتفالية، وعلق قائلا: "كل سنة وانتي طيبة".



وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، متمنين العمر الطويل بالخير والسعادة لزوجته شمس، ومعربين عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الفنان بزوجته.
 
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