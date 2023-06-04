والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريح جديد عن شيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

أثار حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، الجدل مجدداً بتصريحاته العلنية، بعد أن تراجع عن تأييد استحقاق الأخيرة على لقب "صوت مصر".

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وقال في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين وأخد فلوسي".وأضاف: "ده الفرق لما كان متجوز هنا اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل، وكفي نفسك".وكانت شيرين علّقت على حالة الجدل التي أثارتها الأيام الماضية، بتصريحاتها حول مَن هي "صوت مصر"، وأنها الوحيدة التي تستحق هذا اللقب.وفاجأت شيرين الجمهور بتراجعها عن تصريحاتها والتأكيد أن مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد في الغناء. (لها)