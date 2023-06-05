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فنون ومشاهير

بعد شفائها من السرطان.. فنانة شهيرة تُعلن اعتزالها الفن نهائياً (صورة)

Lebanon 24
05-06-2023 | 05:00
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بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عن عودتها إلى الفن بعمل تشارك فيه نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، أكدت الفنانة سمية الألفي اعتزالها للفن بشكل نهائي منذ 30 عامًا، وأنها لا تفكر في العودة له مرة أخرى، مكتفيةً بما قدمته للجمهور من أعمال فنية على مدار مشوارها.
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وقالت الألفي: "أنا اعتزلت الفن من 30 سنة ولن أعود"، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار منذ عشرات السنوات، وليس لديها نية للعودة من جديد.

وكانت سمية الألفي قد أعلنت تعافيها من مرض السرطان الذي أصيبت به في الفترة الماضية، إذ أوضحت أنها تلقت بروتوكول العلاج الخاص بها، وتابعت حالتها مع الأطباء المصريين الذين كانوا سببًا في علاجها في فترة وجيزة.(لها)

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