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فنون ومشاهير
عادل إمام ونجله رامي يقاضيان وزير المالية المصري لهذا السبب!
Lebanon 24
05-06-2023
|
11:00
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كشف خالد الأشوح محامي الفنان الكبير عادل إمام ونجله المخرج رامي إمام، عن إقامة دعويين منفردتين لكلٍ من موكليه أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد وزير المالية المصري لوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب والتي قدّرت مبالغ قيمتها بـ 6.4 ملايين جنيه على الفنان عادل إمام، عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، ومبلغ 574 ألفاً و600 جنيه على المخرج رامي إمام عن الأعمال نفسها.
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وقال الأشوح في دعويي "الزعيم" ونجله، إن الفنان اشترك بالتمثيل في مسلسل "عفاريت عدلي علام" وتصويره داخل المنطقة الحرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، علماً أن هذا العمل معفى من ضريبة القيمة المضافة، كما اشترك في مسلسلَي "عوالم خفية" و"فلانتينو" عام 2019 واللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة، والعملان غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة".
وأضاف: "القيمة المضافة تُحتسب عن أعمال فنية وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، لأن هذه الأعمال صُوّرت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة من الضريبة طبقاً للقانون ولم تنتقل المأمورية عند الفحص للتأكد من ذلك بل اكتفت بالفحص المكتبي من دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بمخالفة القانون". (لها)
المصدر: لها
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