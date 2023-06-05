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فنون ومشاهير
محمود عبد العزيز مع حفيدته التي ولدت بعد وفاته (صورة)
Lebanon 24
05-06-2023
|
14:00
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أشعلت صورة نشرها ابن الفنان محمود عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر النجم الراحل وكأنه يحمل حفيدته التي تبلغ من العمر بضعة أشهر، وذلك في ذكرى ميلاده.
وكتب على الصورة التي استخدم برنامج "فوتوشوب" لتعديلها ونشرها عبر حسابه في "إنستغرام": "4 يونيو وزي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقى حفيدتك بتبوس إيدك وبتقول لك كل سنة وحضرتك طيب".
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وكان محمد قد استقبل مولودته الأولى تمارا، العام الماضي بالتزامن مع ذكرى رحيل والده الفنان محمود عبد العزيز في 12تشرين الثاني 2016. (العربية)
المصدر: العربية
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