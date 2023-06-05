محمود عبد العزيز مع حفيدته التي ولدت بعد وفاته (صورة)

أشعلت صورة نشرها ابن الفنان محمود عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر النجم الراحل وكأنه يحمل حفيدته التي تبلغ من العمر بضعة أشهر، وذلك في ذكرى ميلاده.



وكتب على الصورة التي استخدم برنامج "فوتوشوب" لتعديلها ونشرها عبر حسابه في "إنستغرام": "4 يونيو وزي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقى حفيدتك بتبوس إيدك وبتقول لك كل سنة وحضرتك طيب".

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