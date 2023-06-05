اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)

ردت الاعلامية ميرفت نحاس على التعليق الاستفزازي للمذيعة المصرية ياسمين عز التي كانت توجه نصائح وانتقادات للمرأة اللبنانية والمأكولات اللبنانية بطريقة غير لائقة وسطحية، في برنامجها "كلام الناس" المذاع على شبكة "mbc مصر".

وقالت نحاس ضمن برنامجها الصباحي على قناة "الجديد": "لم نعتد أن نرد على أحد بالطريقة ذاتها، بعد تناول احدى الاعلاميات المرأة اللبنانية بطريقة مستفزة، والاستهزاء بالطعام اللبناني، ومحبتنا لمصر ولدت معنا وتبقى ونتمسك بها رغم كل اصوات الشواذ".

وتابعت نحاس: "من نكد الدهر أن يخرج بعض المتلمقين في ثياب اعلاميين ويحاولون تشويه وجه مصر المشرق. ونقول إنّ المرأة اللبنانية لا تنتظر شهادة من أحد، ولكن للأسف هؤلاء اشخاص مرضى لا شفاء لهم، لان مرضهم نابع من حقد شخصي وحسابات انعكست على حياتهم وعبروا من خلال عن كرهم للمرأة اللبنانية".

وكانت ياسمين عز أثارت الجدل في اسلوبها السطحي بتناول علاقة المرأة اللبنانية بزوحها.