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فنون ومشاهير

استقالة الاعلامية إيمان شويخ من قناة nbn

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:06
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قدمت الإعلامية إيمان شويخ استقالتها من تلفزيون "NBN" بعد 7 سنوات من العمل في قسم الأخبار والبرامج السياسية، وذلك لأسباب خاصة.
وتمنت الاعلامية شويخ للزملاء والقناة كل التوفيق والنجاح.
وانتقلت شويخ إلى دبي من دون الإفصاح عن وجهة العمل المستقبلية.
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ايمان شويخ

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