استقالة الاعلامية إيمان شويخ من قناة nbn

قدمت الإعلامية إيمان شويخ استقالتها من تلفزيون "NBN" بعد 7 سنوات من العمل في قسم الأخبار والبرامج السياسية، وذلك لأسباب خاصة.

وتمنت الاعلامية شويخ للزملاء والقناة كل التوفيق والنجاح.

وانتقلت شويخ إلى دبي من دون الإفصاح عن وجهة العمل المستقبلية.

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