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فنون ومشاهير

تعاون مع نانسي عجرم ونوال الزغبي.. وفاة ملحن مصري شاب بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:42
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توفي بشكل مفاجئ الملحن المصري الشاب محمد النادي، عن عمر يناهز الـ39 عاماً.

وأعلن الشاعر خالد تاج الدين نبأ الوفاة، دون الافصاح عن أي تفاصيل إضافية.
 
 
وشارك متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، صورة للملحن الراحل وعلق عليها قائلا: البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".


أبرز ألحان النادي
والنادي ملحن مصري من مواليد الإسكندرية في 16 اب 1984 تميز بالعديد من الأعمال، ومن أبرز ألحانه: أغنية "معاك قلبي" للفنان عمرو دياب، وأيضا "يانا يامافيش" كأول تعاون مع الفنان تامر حسني، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في عدد من أغانيه.

كما تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في مصر و الوطن العربي من بينهم مصطفى قمر، وأنغام، وأصالة، ومدحت صالح، وعلي الحجار، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، ونوال الزغبي، ونانسي عجرم، وعبد الفتاح الجريني، وحمادة هلال، وهيثم شاكر، وتامر عاشور، وبلال، وأحمد سعد، ومحمد نور، ورامي جمال، ومحمد محسن، ومحمد شاهين، وراندا حافظ وغيرهم. (العربية)
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