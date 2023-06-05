هجوم عنيف من الملحن على المنتج المشهور: "أنت من دمرت الفن في الوطن العربي"!

هاجم الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى المنتج الفني محسن جابر بعد تصريحات الأخيرة عنه خلال مقابلة تلفزيونية، وذلك عندما تحدث عن بدايات الأول في عالم الغناء.

واتهم مصطفى خلال تعليقه لإحدى الصفحات التي شاركت حديث محسن جابر، بأنه يزوّر التاريخ، كما لا يمكنه الرد عليه لكبر سنه، وأقسم بأنّ ما ذكره محسن جابر، كله غير صحيح.

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وأضاف الملحن المصري أنه له حق الرد في البرنامج نفسه الذي ظهر فيه المنتج الفني، مهدداً بفتح ملفات خطيرة وهامّة حول شركته والفنانين الذين أطلقهم بالقنوات التلفزيونية كيّ يهاجمونه. وتابع في تعليقه: "أنت من دمرت الفن في الوطن العربي".



واختتم عمرو مصطفى حديثه قائلًا: "استلمت مصر أم كلثوم وفايزة وشادية وعظماء لحد ما وصلتها للمهرجانات.. ده الوقت اللي لازم حد يقف لك وينهي المهزلة دي".