Advertisement

فنون ومشاهير

هجوم عنيف من الملحن على المنتج المشهور: "أنت من دمرت الفن في الوطن العربي"!

Lebanon 24
05-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1074506-638216040393392206.jpg
Doc-P-1074506-638216040393392206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى المنتج الفني محسن جابر بعد تصريحات الأخيرة عنه خلال مقابلة تلفزيونية، وذلك عندما تحدث عن بدايات الأول في عالم الغناء.
 
واتهم مصطفى خلال تعليقه لإحدى الصفحات التي شاركت حديث محسن جابر، بأنه يزوّر التاريخ، كما لا يمكنه الرد عليه لكبر سنه، وأقسم بأنّ ما ذكره محسن جابر، كله غير صحيح.
Advertisement
 

وأضاف الملحن المصري أنه له حق الرد في البرنامج نفسه الذي ظهر فيه المنتج الفني، مهدداً بفتح ملفات خطيرة وهامّة حول شركته والفنانين الذين أطلقهم بالقنوات التلفزيونية كيّ يهاجمونه. وتابع في تعليقه: "أنت من دمرت الفن في الوطن العربي".
 

واختتم عمرو مصطفى حديثه قائلًا: "استلمت مصر أم كلثوم وفايزة وشادية وعظماء لحد ما وصلتها للمهرجانات.. ده الوقت اللي لازم حد يقف لك وينهي المهزلة دي".
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:30 | 2023-06-06
00:46 | 2023-06-06
23:05 | 2023-06-05
16:00 | 2023-06-05
14:00 | 2023-06-05
11:00 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website