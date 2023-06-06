الفنانة الشهيرة بشكل خارج عن المألوف.. ظهرت بنصف وجه "روبوت" (فيديو)

طرحت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "إنسان آلي" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية العاشرة والأخيرة في أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه "إنسان آلي".
وظهرت سميرة سعيد في الأغنية، بوجه نصفه حقيقي ونصفه الآخر روبوت.
وجاءت كلمات الأغنية معبرة عن الأشخاص الذين يفتقدون للحظات الجيدة في حياتهم بسبب الضغط المستمر المتواصل عليهم.. "طول الوقت ببقى تحت ضغط وstress عالي.. متوترة ومتنشنة.. ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي.. إنسان آلي اتحولت أنا".
أغنية "إنسان آلي" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production.
وفي وقت سابق شاركت "الديفا" سميرة سعيد متابعيها البرومو الترويجي للأغنية، والتي رأت في كلماتها أنها تنقل الواقع الذي يعيشه أي إنسان على وجه الأرض.. معلقة: "أخيرا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبًا". (سيدتي)