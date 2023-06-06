الفنانة الشهيرة بشكل خارج عن المألوف.. ظهرت بنصف وجه "روبوت" (فيديو)

طرحت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "إنسان آلي" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية العاشرة والأخيرة في أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه "إنسان آلي".





وظهرت سميرة سعيد في الأغنية، بوجه نصفه حقيقي ونصفه الآخر روبوت.

وجاءت كلمات الأغنية معبرة عن الأشخاص الذين يفتقدون للحظات الجيدة في حياتهم بسبب الضغط المستمر المتواصل عليهم.. "طول الوقت ببقى تحت ضغط وstress عالي.. متوترة ومتنشنة.. ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي.. إنسان آلي اتحولت أنا".