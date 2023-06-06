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فنون ومشاهير

"أنا وفية"... عمل جديد يعيد الفنانة امال طنب الى جمهورها

Lebanon 24
06-06-2023 | 01:39
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بين الحين والآخر تطل الفنانة اللبنانية أمال طنب على جمهورها من خلال المهرجانات، الريسيتالات او بعض اللقاءات الاعلامية، وتشكل طنب جزءا من ذاكرة الاغنية اللبنانية التي تؤديها بصوتها العذب ورصانتها المعهودة.
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واليوم، قررت الفنانية طنب ان تطل على جمهورها عبر عمل جديد خاص بها، اذ أطلقت أغنيتها الجديدة "أنا وفية"، من كلمات جان أبي غانم، لحن وتوزيع موسيقي سمير طنب، تسجيل ستوديو جو بارودجيان وإنتاج هيثم السعيد.
 
وتقول كلمات الأغنية:
 
"ع مدى الأيام أنا وفية
ع مدى الأيام قلبك عليي
وتعصف غيوم
وتنطفي نجوم
ونحب نحنا نحب
بقلوب مضوية
وع قدر ما نحب
نصبح قضية".
 
وصورت أمال أغنيتها الجديدة، بإدارة المخرج ميشال عبد الله، وظهرت بالكليب بإطلالات رائعة، كما ظهر معها زوجها الشاعر جان أبي غانم، وجسدا قصة حبهما، ووفائهما الدائم لبعضهما البعض.
 
لمشاهدة الأغنية، اضغط هنا
 
 
 
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