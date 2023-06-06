شاهد.. حماقي يغازل طفلة مصابة بمتلازمة "داون": "بغنيلك انتِ بس"

انشتر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري محمد حماقي من حفله الأخير، ظهر فيه وهو يغازل طفلة مصابة بمتلازمة "داون"، وذلك بعدما أعطته باقة من الورود، وقال لها: "طول الحفلة بغنيلك انتِ بس".

لطافة حماقي مع طفلة متلازمة داون 🥺❤️ pic.twitter.com/EQ5vvZRgKq — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 3, 2023 Advertisement

وكان حماقي قد أحيا حفلاً غنائياً على مسرح "بنش مارك" في جدة، وسط جمهور كثيف، وقدّم عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الحضور، ومنها: "ما بلاش"، "ياستار"، "أدرينالين"، "لا ملامة"، "أحلى حاجة فيكي"، "زيها مين"، "أجمل يوم" وغيرها.





وفاجأ الفنان شريف منير الجمهور بصعوده على المسرح، حيث استقبله حماقي قائلاً: "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جداً، مكانش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا". وأضاف: "شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامر جامد جداً، ولازم يلعب معانا أغنية".



ومن جانبه، عبّر شريف منير عن سعادته قائلاً: "شرف عظيم أبقى واقف مع حماقي لإنه فنان محبوب وجميل وملتزم وأخلاقه عالية، وأحب أنتهز الفرصة وأوجه كلمة حب وامتنان وتقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على التطور الكبير اللي عمله في المملكة"، كما أُحيي شعب المملكة اللي استقبل التطوير ده بمنتهى العقل والحكمة". (لها)