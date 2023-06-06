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فنون ومشاهير

ما جديد قضية فارس كرم وميريام فارس؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 04:14
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أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض الى 3 تشرين الأول المقبل، جلسة محاكمة الفنان فارس كرم بدعوى القدح والذم المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، وذلك لتكرار تبليغ كرم موعد المحاكمة، بحسب ما افادت به الوكالة الوطنية للاعلام.
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