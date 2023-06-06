ما جديد قضية فارس كرم وميريام فارس؟

أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض الى 3 تشرين الأول المقبل، جلسة محاكمة الفنان فارس كرم بدعوى القدح والذم المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، وذلك لتكرار تبليغ كرم موعد المحاكمة، بحسب ما افادت به الوكالة الوطنية للاعلام.

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