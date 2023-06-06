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فنون ومشاهير

الأزمات الصحية تضرب الفنانين.. جراحة عاجلة ونقل الى العناية المركزة

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:00
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لم تكد تمضي ساعات على دخول الفنانة لقاء سويدان المستشفى لإجراء جراحة عاجلة حتى توالت الأنباء عن دخول الفنانَين الشابين محمد مهران وحسام داغر المستشفى أيضاً، حيث تعرض مهران لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لجراحة عاجلة، فيما أعلن داغر إصابته بوعكة صحية استوجبت دخوله العناية المركزة.
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وأكد مصدر مقرّب من مهران أنه خرج من غرفة العمليات بصحة جيدة، وأنه سيمكث في المستشفى بضعة أيام للتأكد من تعافيه تماماً.

فيما كشف حسام داغر من خلال حسابه في "فيسبوك" أنه يمر بوعكة صحية مطالباً جمهوره بالدعاء لكل مريض بالشفاء. 

وبعد مضي ساعات، أعلن أحمد داغر شقيق حسام دخول الأخير غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات... وكتب عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "حسام أخويا تعبان جداً وهو في العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد".

يُذكر أن محمد مهران شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح... أسطورة العشق"، والذي حقّق نجاحاً كبيراً. 
بينما كان آخر أعمال حسام داغر، مسلسل "اللعبة"- الجزء الثالث، وهو من بطولة: شيكو وهشام ماجد ومي كساب وعارفة عبد الرسول وميرنا جميل. (لها)        
المصدر: لها
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