26
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الأزمات الصحية تضرب الفنانين.. جراحة عاجلة ونقل الى العناية المركزة
Lebanon 24
06-06-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تكد تمضي ساعات على دخول الفنانة لقاء سويدان المستشفى لإجراء جراحة عاجلة حتى توالت الأنباء عن دخول الفنانَين الشابين محمد مهران وحسام داغر المستشفى أيضاً، حيث تعرض مهران لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لجراحة عاجلة، فيما أعلن داغر إصابته بوعكة صحية استوجبت دخوله العناية المركزة.
Advertisement
وأكد مصدر مقرّب من مهران أنه خرج من غرفة العمليات بصحة جيدة، وأنه سيمكث في المستشفى بضعة أيام للتأكد من تعافيه تماماً.
فيما كشف حسام داغر من خلال حسابه في "فيسبوك" أنه يمر بوعكة صحية مطالباً جمهوره بالدعاء لكل مريض بالشفاء.
وبعد مضي ساعات، أعلن أحمد داغر شقيق حسام دخول الأخير غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات... وكتب عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "حسام أخويا تعبان جداً وهو في العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد".
يُذكر أن محمد مهران شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح... أسطورة العشق"، والذي حقّق نجاحاً كبيراً.
بينما كان آخر أعمال حسام داغر، مسلسل "اللعبة"- الجزء الثالث، وهو من بطولة: شيكو وهشام ماجد ومي كساب وعارفة عبد الرسول وميرنا جميل. (لها)
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
23:05 | 2023-06-05
05/06/2023 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:16 | 2023-06-06
إبن خبيرة تجميل لبنانيّة معروفة ينال جواز السفر الإيطاليّ: "أريد أنّ يكون حرّاً" (صور)
07:50 | 2023-06-06
الأمير هاري من المحكمة: عانيت طوال حياتي من هذا الأمر
05:00 | 2023-06-06
شاهد.. حماقي يغازل طفلة مصابة بمتلازمة "داون": "بغنيلك انتِ بس"
04:35 | 2023-06-06
زوجة عاصي الحلاني تبكي متأثرة بحفل الحناء لابنتها ماريتا.. شاهدوا الفيديو
04:14 | 2023-06-06
ما جديد قضية فارس كرم وميريام فارس؟
03:48 | 2023-06-06
شبه عارية: شقيقة هيفا وهبي تتخطى المحظور وتظهر بمايوه كشف الكثير.. شاهدوا كيف بدت
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact