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فنون ومشاهير

معتصم النهار ولين برنجكجي في عشاء خاص

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:00
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يبدو أن العلاقة بين الفنان معتصم النهار ولين برنجكجي علي خير ما يرام؛ فبعد أن صرّح معتصم في آخر لقاءاته التلفزيونية أنه كان يرفض قرار الإنفصال من زوجته والإبتعاد عن أسرته، يبدو أن هناك أخبارًا سارة قريباَ.
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قبل ساعات ظهر معتصم وزوجته في عشاء خاص يجمعهما مع أحد الأصدقاء وبدا عليهما التفاهم بدرجة كبيرة حتى ظن المقربون أن خبر عودتهما بات قريباً؛ خصوصًا أن الكثير من مقابلاتهما خلال فترة الإنفصال كانت برفقة إبنتهما الوحيدة غير أنّ كان هذا اللقاء ظهر فيه الثنائي بمفردهما.

عمل جديد
على صعيد آخر، ينتظر معتصم بدء تصوير مشاهده الأولى بالنسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حب للايجار"؛ والذي تعاقد عليه قبل فترة ليجسد شخصية عمر التي جسدها باريش آردوتش ضمن أحداث النسخة التركية. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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