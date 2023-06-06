بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري

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بعد تصريحات للفنانة مي حريري الزوجة السابقة للموسيقار الراحل ملحم بركات، تصدرت الفنانة نجوى كرم ترند موقع تويتر.حريري قالت أن ملحم بركات كان على علاقة حب مع نجوى كرم، وقالت بالحرف "نجوى كانت صاحبته" لملحم، لكن بعد دخول شخص آخر على الخط انتكس العهد بين بركات وكرم وبدأت الحروب بينهما، حتى وصلت الى حد اتهام الموسيقار بالسرقة واتجه أحد اشقاء نجوى الى منزله وحاول تهديد الموسيقار ثم سُوّي كل شيء وعادت المياه الى طبيعتها، لكن لم يعد هناك من تقارب او لقاءات بين الموسيقار وكرم .آثرت الفنانة نجوى كرم الصمت، وأظهر متابعوها أن أغنياتها من الألبوم الاخير "كاريزما" لا زالت تتخطى المراتب الأولى.وجاءت ردود الفعل منددة بكلام مي حريري، وقال البعض انها لم تحترم سيرة حياة فنان وملحن لبناني له تاريخه ومكانته؛ ورغم أنها والدة طفله أصرّت على نبش الماضي، في وقت رأى متابعون أن مي حريري لم تشأ أن تصور ما ذكرته على أنه فضيحة بل مجرد سرد لأحداث في برنامج يتناول سيرة الحياة والسنوات.يذكر أن مي حريري تعيش في العاصمة البريطانية لندن منذ سنوات وهي تزور لبنان بين الحين والآخر.(نواعم)