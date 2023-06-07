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فنون ومشاهير

"انت ميّت اصلاً ومأجل دفنك".. ماغي بو غصن غاضبة ما القصة؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:00
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غرّدت الممثلة ماغي بو غصن متطرقة إلى المشاكل التي تنجم عن تقسيم الميراث بين الاشقاء، واصفة اياها بأنها اصعب من الحرب.

وكتبت ماغي عبر تويتر قائلة: "شو في ابشع من الحرب… والوباء.. في حرب العائلة على الورثة والمال.. لما خيّك واختك يصيرو ارخص من المال والتراب يعني انت ميّت اصلاً ومأجل دفنك ..ويعني خلصت الدني الحمدلله والحمدالله على نعمة العيلة ..غنى الروح ..وسعادة ما الها ثمن الله يخلي عيلكن".
 
 
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وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي دفع ماغي الى كتابة هذه التغريدة و ما اذا كانت تمر بظرف مماثل.

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