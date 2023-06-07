Advertisement

فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. هكذا هنأ الوليد الحلاني شقيقته العروس ماريتا (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1075056-638217297872027167.png
Doc-P-1075056-638217297872027167.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بكلمات مؤثرة، هنأ الفنان الوليد الحلاني، شقيقته ماريتا، التي تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا.

ونشر الوليد على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه من ليلة الحناء الخاصة بشقيقته، حيث كان يقدم لها موالا خاصا بالمناسبة، وارفق الفيديو بتعليق قال فيه: "ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد.. وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة والدّعم لبلّش بمسيرتي الفنّيّة، واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك وغنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم".

وختم الوليد كلامه بالقول: "انا حدّك وسندك ورح ضل لتخلص الدّني.. الف مبروك، بحبك يا اختي".(الجديد)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-06-07
10:40 | 2023-06-07
07:50 | 2023-06-07
05:00 | 2023-06-07
03:55 | 2023-06-07
02:00 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website