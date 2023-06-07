بكلمات مؤثرة.. هكذا هنأ الوليد الحلاني شقيقته العروس ماريتا (فيديو)

ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد
وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة و الدّعم لبلّش بمثيرتي الفنّيّة واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك و غنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم
انا حدّك و سندك و رح ضل لتخلص الدّني
الف مبروك، بحبك يا اختي❤️👰♀️ @marittahallani pic.twitter.com/4F1hVU9XuI
— الوليد الحلّاني (@alwalidhallani) June 6, 2023
ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد
وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة و الدّعم لبلّش بمثيرتي الفنّيّة واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك و غنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم
انا حدّك و سندك و رح ضل لتخلص الدّني
الف مبروك، بحبك يا اختي❤️👰♀️ @marittahallani pic.twitter.com/4F1hVU9XuI