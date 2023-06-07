بكلمات مؤثرة.. هكذا هنأ الوليد الحلاني شقيقته العروس ماريتا (فيديو)

ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد

وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة و الدّعم لبلّش بمثيرتي الفنّيّة واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك و غنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم

انا حدّك و سندك و رح ضل لتخلص الدّني

الف مبروك، بحبك يا اختي❤️👰‍♀️ @marittahallani pic.twitter.com/4F1hVU9XuI — الوليد الحلّاني (@alwalidhallani) June 6, 2023 Advertisement

بكلمات مؤثرة، هنأ الفنان الوليد الحلاني، شقيقته ماريتا، التي تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا.ونشر الوليد على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه من ليلة الحناء الخاصة بشقيقته، حيث كان يقدم لها موالا خاصا بالمناسبة، وارفق الفيديو بتعليق قال فيه: "ما كنت عارف انّو هيك نهار رح يأثّر فيّي هلقد.. وقفتي حدّي من اوّل يوم، عطيتيني القوّة والدّعم لبلّش بمسيرتي الفنّيّة، واليوم بعدني ما عم بستوعب انّو انا رح زفّك وغنّيلك وافرح فيكي قدّام كل العالم".وختم الوليد كلامه بالقول: "انا حدّك وسندك ورح ضل لتخلص الدّني.. الف مبروك، بحبك يا اختي".(الجديد)