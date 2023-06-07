ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وعلقت عليها بالقول: Happily Married!، ما يعني انها تزوجت مدنيا في ابو ظبي من خطيبها كميل ابي خليل وبحضور شقيقتها دانا وعدد من الأصدقاء.