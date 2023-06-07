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فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها

Lebanon 24
07-06-2023 | 03:55
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وعلقت عليها بالقول: Happily Married!، ما يعني انها تزوجت مدنيا في ابو ظبي من خطيبها كميل ابي خليل وبحضور شقيقتها دانا وعدد من الأصدقاء.
 
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وظهرت ماريتا بجمبسوت أبيض أنيق تحمل باقة من الورد بيدها، ووضعت قبعة على شعرها.



وكانت ماريتا احتفلت مؤخرا بليلة الحناء في مزعة والدها الفنان عاصي الحلاني في الحلانية بالبقاع.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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