24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مصطفى شعبان يعود إلى السينما بعد غياب 13 عاماً
Lebanon 24
07-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الفنان مصطفى شعبان حالياً للعودة إلى السينما بعد غياب 13 عاماً، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد من إنتاج كامل أبو علي، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، وجارٍ حالياً ترشيح بقية أبطاله.
Advertisement
يُذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، فيلم "الوتر" الذي عُرض عام 2010 وشاركه في بطولته كلٌ من: غادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة، وأشرف زكي، وسوسن بدر.
وكان مصطفى شعبان قد شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "بابا المجال"، الى جانب الفنانين: باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، وهو من إخراج أحمد خالد موسى. (لها)
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-06-07
07/06/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
03:55 | 2023-06-07
07/06/2023 03:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2023-06-07
أرنولد شوارزنيغر يقر بخيانة زوجته وتحرشه بالنساء 30 عاماً
13:54 | 2023-06-07
ماريتا الحلاني بـ"الأبيض"... شاهدوا أوّل فيديو من حفل زفافها
10:40 | 2023-06-07
صور جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. ودانا تتألق بالزهري
08:00 | 2023-06-07
بكلمات مؤثرة.. هكذا هنأ الوليد الحلاني شقيقته العروس ماريتا (فيديو)
07:50 | 2023-06-07
نجمة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور بزواجها.. عريسها شخصية معروفة (صور)
05:00 | 2023-06-07
"انت ميّت اصلاً ومأجل دفنك".. ماغي بو غصن غاضبة ما القصة؟
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 22:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 22:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 22:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact