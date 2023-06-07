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فنون ومشاهير

أرنولد شوارزنيغر يقر بخيانة زوجته وتحرشه بالنساء 30 عاماً

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:00
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كشف موقع صحيفة "ذا غارديان" The Guardian أن نجم أفلام الحركة في هوليوود أرنولد شوارزنيغر، يطلق تصريحات مثيرة وجريئة خلال الفيلم الوثائقي الخاص به على شبكة "نتفلكس" Netflix قريباً.

وأقر شوارزنيغر باتهامات تتعلق بتحرشه بالنساء خلال 3 عقود من عمره، مضيفاً: "لقد تصرفت بشكل سيء".
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وتحدثت أيضاً عن اعترافه لزوجته السابقة ماريا شرايفر في عام 2011 عن انجابه من عاملة منزلية تدعى ميلدريد في عام 1996 ابنه جوزيف باينا، خلال فترة توليه منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وقال في الفيلم المكون من ثلاثة أجزاء: ""صحيح أنني كنت أشارك في مجموعة أفلام صاخبة، وقمت بأشياء لم تكن صحيحة، كنت أعتقد أنها كانت أمورا مرحة في ذلك الوقت".

وأضاف: "لكنني أدرك الآن أنني أسأت إلى ناس. أريد أن أقول لهم إنني آسف بشدة لذلك، وأعتذر لأن هذا ليس ما أحاول القيام به".

وأوضح الفنان والسياسي النمساوي الأصل أن رد فعله الأولي بأنه كان "دفاعيا"، متابعاً: "الآن، يمكنني أن أنظر إلى الأمر. لا يهم حقا الوقت الذي حدثت خلاله تلك الأشياء حتى لو كانت قبل 40 عاما، هذا كان خطأ، انسوا كل الأعذار". (لها)    
المصدر: لها
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