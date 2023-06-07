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فنون ومشاهير

نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف

Lebanon 24
07-06-2023 | 15:30
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بأشعة الشمس، من أمام حوض السباحة، في منزلها.
 
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كارين رزق الله

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