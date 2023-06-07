نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بأشعة الشمس، من أمام حوض السباحة، في منزلها.

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