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فنون ومشاهير

ملحن عربي يعلن عن أول مطرب في العالم يغني بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-06-2023 | 16:00
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أعلن المغني والملحن عمرو مصطفى، عن أول مطرب في العالم يغني بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام من البلبلة التي أثارها عندما قرر أن يجسد أم كلثوم في أغنية من تلحينه في التطبيق ذاته قبل أن يتراجع عن الأمر.
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ووثق مصطفى صورة لشخص بملامح إلكترونية وهي تحويل الصورة العادية إلى صورة بالذكاء الاصطناعي، وعلق قائلا: "أول مطرب ai في العالم soon".


وكان الفنان المصري قد أعلن انتهاء أزمته مع أسرة المطربة أم كلثوم بعد البلبلة التي حدثت جراء إحياء صوتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وقال إنه لن يستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق.

وتحدث في مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام": "تواصلت مع جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم، واتفقنا إني مش هستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق ولا اسمها أو صورتها، ولو دا حصل لن نلجأ إلا لأسرة أم كلثوم المسؤولة عن حقوقها".

وأضاف: "المشروع مازال قائمًا ولكن ليس بصورتها أو صوتها أو أي شيء يخصها؛ لأننا مش عايزين مشاكل وأنا في يوم من الأيام هيكون ليا أسرة وأحفاد ومش عايز يحصل فيا كدا، وعايز أخلص القصة دي كلها".
المصدر: فوشيا
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